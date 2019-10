Paulo Dybala y el ingresado Gonzalo Higuaín anotaron los goles para el vencedor, mientras que Lautaro Martínez había anotado el empate parcial. Tras la victoria, el delantero cordobés, de 25 años, dialogaba con Sky TV en la zona mixta del estadio cuando detrás suyo pasó Cristiano Ronaldo, la figura de la Vecchia Signor, y sucedió algo inesperado.

Cristiano, volvió sobre sus pasos y le aplicó un beso en la mejilla derecha que provocó una sonrisa en Dybala y descolocó al periodista encargado de la nota, que dejó de preguntar, hizo un silencio y relató, sorprendido: “Un beso de Ronaldo”.

El gesto es una prueba de la buena relación existente entre los futbolistas: tras el encuentro, el joven surgido en Instituto de Córdoba y con paso por el Palermo de Italia publicó en su cuenta de Instagram una foto con CR7 y la leyenda “Vamos”, celebrando el gran triunfo ante el Neroazzurri. También subió imágenes con Gonzalo Higuaín y Rodrigo Betancur, con un mensaje: “Los sudacas siempre pa’ delante”.

Pero la broma no terminó en Cristiano. Segundos después del beso de la leyenda portuguesa, apareció detrás suyo el defensor Leonardo Bonucci. Se acercó lentamente y le dio un beso en el cuello, que ya no sólo sorprendió al periodista, sino también a Dybala, quien se rió, se quitó el auricular y se lo dejó al experimentado zaguero, para que continuara con el contacto con la prensa.