Pampita en las playas de México.

"Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán emprendieron viaje hacia la paradisíaca Riviera Maya, en Yucatán, al noreste de México. Desde allí, deslumbró con infartantes imágenes en bikini.

"Ya llegué a mi segunda casa...", escribió este sábado junto a una foto que la sitúa en las playas del imponente complejo Grand Palladium.

Luego de compartir imágenes de sus paseos junto a su flamante esposo, donde se la ve dándole de comer a los animales de la zona, la conductora, deslumbró Instagram al publicar una serie de fotos en bikini (de su línea) en el spa.



Ver esta publicación en Instagram @elida.oficial @grandpalladiumrivieramaya #vacationforreal Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 25 Ene, 2020 a las 5:16 PST

En cuanto a los trascendidos de la pelea que se habría dado en Punta del Este con su marido, Carolina explicó: "Es verdad que fuimos a una farmacia, que él se bajó y compró unas gotitas para los oídos que le dolían. Pero cuando subió nos besamos y un beso no mueve el auto (...). No me peleé con mi marido. Eso que contaron viene de la imaginación de alguna persona. Siempre me sorprende la mentira. Seguramente Mariana tuvo una mala fuente que la informó mal", manifestó.