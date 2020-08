Explosión gigantesca en el Líbano, Beirut, REUTERS

Una potente explosión sacudió la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut. Hasta el momento se sabe que son 10 los muertos y un centenar de heridos, sin confirmar cifras hasta ahora.

De inmediato, se dieron a conocer los videos de la increíble explosión. Muestran una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda, de mayor potencia. El humo pasó de ser gris a rosa, según se ve en los videos.

VIDEO REUTERS

La segunda onda expansiva, que ha alcanzado varios kilómetros a la redonda llegaba unos minutos más tarde, dejando una situación aterradora. Una sensación similar a la que habría dejado una bomba nuclear.

Aunque todavía se desconoce el alcance de la explosión, el ministro de Sanidad ha comunicado que hay "muchas personas heridas y cuantiosos daños materiales". Según la agencia de noticias Reuters hay al menos 10 víctimas mortales y centenares de heridos.

Las calles de Beirut se encuentran visiblemente afectadas, hay coches afectados por la caída de los árboles, cristales rotos y personas heridas en las calles. Además, las oficinas de The Daily Star, uno de los principales medios del país, han quedado dañadas a causa de la explosión.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o