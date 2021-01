Sand celebra el gol de Lanús ante Vélez. NA.

El eterno José Sand dejó a Lanús cerca de la final de la Copa Sudamericana, dado que un gol suyo le permitió al "Granate" ganarle a Vélez Sarsfield por 1 a 0, en el partido de ida disputado esta noche, en el estadio "José Amalfitani", por las semifinales del certamen.

"Pepe" Sand anotó el gol del triunfo para la visita a los 36 minutos del primer tiempo, que tendrá la chance de sellar la clasificación cuando el miércoles que viene reciba al "Fortín".

Vélez tuvo la chance de abrir el marcador, pero el arquero de Lanús Lautaro Morales le desvió un penal a Cristian Tarragona, a los 26 minutos de juego.

El ganador de esta serie jugará la final con el vencedor del cruce que desde este jueves disputarán Defensa y Justicia y Coquimbo Unido de Chile.

La final única tendrá como escenario el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba y se realizará el próximo 23 de enero.

El partido fue muy táctico y con intenciones ofensivas para buscar el arco rival, y en esa pulseada el que ganó fue el equipo que tuvo a un goleador de raza como Sand.

El buen pie del conjunto de Pellegrino tuvo su mejor versión en una jugada cuando Centurión quedó solo ante Morales, y el arquero le cometió penal, que remató Tarragona y contuvo el "uno" de Lanús.

La jugada fue una gran combinación de equipo, con De la Vega colocando una pelota profunda a Orsini, quien ante el achique de Hoyos y el cierre de Gianetti, tocó al medio para que Sand - en solitario- empujara el balón al gol.

El 1 a 0 puso a Lanús en una situación de ventaja, pero no solo desde el resultado, sino desde lo psicológico, y en ese sentido Vélez fue decidido a buscar el empate, aunque a veces chocó con sus propias ansiedades.

Para el complemento Pellegrino metió mano al banco de suplentes para poder tener más oxígeno de tres cuartos de cancha hacia adelante, por eso las inclusiones de Orellano y Almada, y el efecto dio algo de resultado.

Claro que Lanús se metió más atrás, apostó al contragolpe y buscó algún error de Vélez, pero conformándose con el gol de ventaja del "Pepe".

En el final Vélez fue con todo a buscar el empate, primero con un remate de Tarragona que Morales le tapó de manera espectacular, y luego fue el propio delantero que elevó un remate en inmejorable posición.

Síntesis:

Copa Sudamericana.

Semifinales - Ida.

Vélez 0 - Lanús 1.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: John Ospina (Colombia).

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Ricardo Álvarez, Pablo Galdames; Ricardo Centurión, Agustín Bouzat, Lucas Janson y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Lanús: Lautaro Morales; Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez, Alexandro Bernabei; Facundo Quignón, Tomás Belmonte; Pedro De la Vega, Nicolás Orsini, Lautaro Acosta; y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Gol en el primer tiempo: 36m Sand (L).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Matías Perez por Burdisso (L), 23m Orellano por Bouzat (VS) y Almada por Centurion (VS), 33m Mancuello por Alvarez (VS) y Lucero por Janson (VS), 43m José Luis Gómez por De la Vega (L).

Incidencia en el primer tiempo: 26m Morales (L) le atajó un penal a Tarragona (VS).