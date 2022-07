Los Pumas jugando contra Escocia en su segundo amistoso. Foto: NA.

La Selección argentina de Rugby, Los Pumas, perdió este sábado frente a Escocia por 29 a 6, en la ciudad de Salta, en el marco del segundo amistoso de los tres encuentros previstos.

El combinado nacional dejó una pálida imagen y apenas pudo marcar dos penales a través de Emiliano Boffelli. Por su parte, el seleccionado de Europa anotó cuatro tries, a través de Hamish Watson, Mark Bennett, Matt Fagerson y Sam Johnson, más un penal de Blair Kinghorn, dos conversiones de Ross Thompson y una de Kinghorn.

De esta manera, Escocia niveló la serie entre ambos, ya que los Pumas habían ganado el primer duelo en Jujuy la semana pasada por 26 a 18.

Escocia fue paciente e impactó poco antes del final del primer tiempo con el try de Watson para pasar al frente, y entró mucho más concentrado en el arranque de la segunda mitad para aumentar distancias a través de Mark Bennett.

Desde allí, los Pumas intentaron reaccionar, pero de manera insólita desperdiciaron varias ocasiones para anotar en el in-goal escocés, por cometer knock-on, errores de manejo o decisiones erróneas cuando estaban a centímetros del descuento.

Con una defensa destacable en un complemento de altísimo nivel, los europeos resistieron y no perdonaron cuando tuvieron sus oportunidades para aumentar. Argentina buscó hasta el final, pero Escocia celebró un triunfo categórico.

"Sentimos que teníamos que mejorar y creo que tuvimos una buena actuación. Pusimos mucha presión, nos preparamos mejor, defendimos mejor, impusimos más rigor físico", expresó el capitán Grant Gilchrist sobre la actuación del Cardo.

Por su parte, el capitán argentino, Julián Montoya, consideró: "Nos marcaron muy fácil. Es algo que tenemos que trabajar. Luego no pudimos concretar varias chances. Tenemos que mirar para adentro, hay mucho para mejorar".

El próximo sábado se definirá la serie en el tercer y decisivo encuentro que se jugará en Santiago del Estero.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Los Pumas: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Rodrigo Bruni; 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Juan Imhoff, 12. Jerónimo De La Fuente, 13. Matías Orlando, 14. Santiago Cordero; 15. Emiliano Boffelli. DT: Entrenador: Michael Cheika.

Escocia: 1. Pierre Schoeman, 2. Dave Cherry, 3. Zander Fagerson, 4. Sam Skinner, 5. Grant Gilchrist (C), 6. Rory Darge, 7. Hamish Watson, 8. Matt Fagerson, 9. Ben White, 10. Blair Kinghorn, 11. Duhan van der Merwe, 12. Sam Johnson, 13. Mark Bennett, 14. Darcy Graham, 15. Rory Hutchinson. DT: Gregor Towsend.

Anotaron en el primer tiempo: 3m Penal de Blair Kinghorn (E), 5m y 33m Penales de Emiliano Boffelli (LP), 36m Try de Hamish Watson (E). Resultado Parcial: Los Pumas 6 – 8 Escocia.

Anotaron en el segundo tiempo: 2m Try de Mark Bennett convertido por Blair Kinghorn (E), 12m Try de Matt Fagerson convertido por Ross Thompson (E), 23m Try de Sam Johnson convertido por Ross Thompson (E). Resultado final: Los Pumas 6 – 29 Escocia.

