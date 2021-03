Momento del accidente.

En los estudios de ESPN Colombia casi ocurre una tragedia cuando una pantalla gigante se desprendió del decorado y aplastara al periodista Carlos Orduz. Todo sucedió en vivo.

Sucede que el programa había recién comenzado, el tema a tratar era debatir la eliminación de Juventus, y un plano abierto mostraba a todo el panel en la mesa y en ese instante cede parte del decorado que incluía una pantalla gigante.

En el video se puede ver que la pantalla golpea sobre la nuca y la espalda al periodista deportivo y empuja su rostro contra de la mesa que tenía enfrente. Si bien la cámara dejó de mostrar a Orduz, se lo puede escuchar decir "me reventé, me reventé".

Luego, el herido publicó un video en su cuenta personal de Twitter para explicar que está bien y solo fue un golpe en la nariz y cara ya que se lo veía hinchada.

“Buenas noches, un saludo especial. Soy Carlos Orduz. Con respecto al incidente que sucedió esta noche al arranque de nuestro programa de ESPN Radio, quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no pasó absolutamente nada aparte del susto. Mucha tranquilidad, les agradezco la solidaridad y todos los mensajes”, escribió.