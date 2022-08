María Becerra y J Rei. Foto: Instagram/mariabecerra - j.reiii

Después de muchas semanas de especulaciones, María Becerra y J Rei confirmaron su romance. Así, se mostraron muy románticos en redes sociales.

Becerra publicó una historia en Instagram, donde su novio le retoca el pelo y para cerrar, le da un apasionado beso en la boca.

Más tarde, Rei compartió una imagen donde están disfrutando un momento romántico.

María confirmó su romance con J Rei. Video: Instagram/mariabecerra

J Rei y María. Foto: Instagram/j.reiii

Hace unos días, María aclaró cuál es la relación que tienen. En un vivo de Instagram del rapero junto a su madre, comentó: “Acá estoy”, escribió. Y luego dijo: “Mi suegra es la más linda”, una manera de blanquear su relación.

Cazzu reaccionó al romance

Tras enterarse los rumores de relación, Cazzu compartió un "raro" emoji en Twitter que representa la boca cerrada con un cierre. Teniendo en cuenta que es la expareja de J Rei.

La reacción de Cazzu. Foto: Twitter/cazzuoficial

Y en su cuenta de Instagram subió una historia leyendo un libro, resaltando algunas frases llamativas: "El muchacho volvió a contemplar el silencio del desierto y la arena que levantaban los animales", decía el texto.

J Rei avanza en su carrera artística

El artista urbano, poco a poco, se está ganando un lugar en el ambiente de la música. En marzo, el español Rels B lo eligió para que abriera sus conciertos.

También participó en "Pininfarina" con Duki en el año 2020, uno de los hits que lo llevó a la popularidad. Aunque sus raíces vengan por parte del folklore, Rei se encontró con el freestyle y a sus 14 años empezó a cantar en las plazas del conurbano bonaerense.

A sus logros se le suma el lanzamiento de la canción "Tu Turrito" junto a Callejero Fino y el video tuvo más de 45 millones de reproducciones en YouTube.

