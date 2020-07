Amenazas y extorsiones contra Ángel De Brito tras el hackeo al celular de Pampita

Pampita respondió a las críticas sobre su sueldo.

La panelista Yanina Latorre sugirió a la bailarina Lourdes Sanchéz, durante el programa “Los Ángeles de la mañana”, que no aceptara la propuesta de trabajar con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain porque “a las panelistas no les pagan pero ella cobra un millón doscientos mil pesos y no queda plata para el resto”.

Frente a esto, Pampita respondió en su programa que conduce por Net TV. “Yo me entero por todos lados que la producción está buscando panelista. En los portales leo que llamaron a Lourdes Sánchez, a Lola Latorre, a Cande Ruggeri. Yo no tengo idea de nada. Para que sepan, acá soy empleada y no me cuentan esas cosas. Confío ciegamente en lo que hace producción, estoy en sus manos”, contó.

Y aclaró: “Y basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo. ¿Hasta cuándo?, ¿Qué les pasa? ¡Por favor!”. “Todos los que opinan de mi sueldo, antes de hablar de mi sueldo deberían decir cuánto cobran ellos. Me parece de re mal gusto. Y ojalá cobrara esos números. Ya que está, aprovechamos y sacamos todos esos mitos que andan por las redes”, advirtió.

Sanchéz había dicho que desde la producción de Pampita la llamaron para ofrecerle ser panelista pero contó que “hasta que no empiecen las clases no puede trabajar en dos programas”. Fue en ese momento, cuando Latorre lanzó: “Todas las demás van gratis porque les sirve estar ahí para sumar pauta para sus redes sociales”.

Frente a la sorpresa de las demás panelistas del piso, dijo: “Sabías que no pagan, ¿no? A Rocío Guirao Díaz, que es una vergüenza, le ofrecieron $5.000”. Sobre el final, dijo: “Pampita pidió un palo doscientos. Arregló por muy poquito menos, pero la condición es que ella cobra un montón de guita, pero las demás no porque ella supuestamente las ilumina“.