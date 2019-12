Al menos diez familias fueron evacuadas en la ciudad de Santa Fe por anegamientos en distintos barrios y varios de ellos permanecían hoy con cortes de energía a causa de las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la región.

Noticias relacionadas

Voceros de Defensa Civil señalaron que entre el sábado al mediodía y esta madrugada llovieron 239 milímetros en el centro de la ciudad, en el Hospital de Niños 223, en el Centro Integrador de avenida Facundo Zuviría 218 y en el barrio costero de Alto Verde 253 milímetros.

Debido a los anegamientos registrados en varios barrios, especialmente del suroeste y norte de la ciudad, el municipio activó el Protocolo de Emergencia Climática y habilitó dos centros de evacuados.

En el montado en el polideportivo La Tablada fueron recibidos 27 miembros de ocho familias de barrio Los Jesuitas, con nueve adultos y 17 niños.

En tanto, en las instalaciones de la vecinal de barrio Schneider se cobijaron dos familias, con tres adultos y nueve niños.

Your browser does not support the video element.

HOSPITAL DE NIÑOS INUNDADO

Las lluvias comenzaron alrededor del mediodía de ayer y fueron intensas a lo largo de casi toda la jornada, con lo cual comenzaron los anegamientos en diferentes zonas.

En cuanto a los cortes de luz, hasta la mañana de hoy se habían recibido 90 reclamos, especialmente de domicilios situados en el sur y suroeste de la ciudad, y en el denominado corredor de la Costa, a los costados de la ruta provincial 1.

También hubo anegamientos, aunque no fue necesario evacuar personas, en la vecina ciudad de Santo Tomé, donde ya en la tarde de ayer se habían superado registros de 180 milímetros de lluvia.