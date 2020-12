Trágico temporal en Tucumán.

Dos hombres murieron electrocutados en medio del temporal que azotó en las últimas horas algunas localidades de la provincia de Tucumán.

Según trascendió en la prensa local, las dos personas fallecidas tenían 56 y 22 años, y el mayor de ellas se encontraba en la localidad de Yerba Buena; mientras que el menor, en la capital provincial.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 20 y las 21:08 del lunes cayeron 105 milímetros en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Además de provocar dos víctimas fatales, el temporal dejó a unas 30 mil personas sin luz en la zona del Gran San Miguel y Yerba Buena, hubo anegamientos en varias calles, en hospitales y comercios, también caída de árboles y una gran cantidad de autos arrastrados por la corriente.

Este martes, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, comentó en declaraciones a la prensa, que fue necesario cortar el suministro de energía eléctrica en las zonas afectadas por las fuertes tormentas, ya que resultaba extremadamente peligroso.

"Se desbordaron canales, sobre todos los del sur, que reciben agua del monte. En otros lugares también ha llovido de forma importante, pero no de esta manera. Es una lluvia excepcional", indicó Torres.

El violento temporal en Tucumán. Video: Twitter.

Las fuertes tormentas comenzaron cerca de las 20:00 de este lunes y continuaron hasta la madrugada del martes.

En las calles de San Miguel de Tucumán se formaron correntadas que arrastraron vehículos y causaron anegamientos.

Un video difundido, expone la gravedad de la situación.

Por el temporal se anegaron sectores de los hospitales Centro de Salud y de Niños, por lo que los pacientes debieron ser llevados a los sectores que no fueron afectados.