Búnker de la barra de Newells en el estadio Marcelo Bielsa

Un búnker de la barra brava fue encontrado dentro de la cancha de Newell’s Old Boys, el "Coloso Marcelo Bielsa", en un operativo llevado a cabo por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

La inspección, que también se llevó a cabo en el Gigante de Arroyito, fue con motivo del inminente regreso del público a los estadios.

Según comunicó la cartera de Seguridad de aquella provincia, el club se hizo cargo de los elementos encontrados en el interior del búnker y se quedó con una copia de las llaves del lugar, que estaba ubicado frente a la herrería del club y tenía varias puertas de hierro con cerraduras de alta seguridad.

Los únicos con las llaves y la clave de la alarma, que era interna y digital, eran los barrabravas, por lo que se necesitó disponer de herramientas neumáticas para demolerla y poder ingresar.

Según la información preliminar, se encontraron bombos y banderas que quedaron bajo custodia de la división judiciales de la jefatura de la Unidad Regional II.

El subsecretario de Seguridad Preventiva y líder de la inspección, Diego Llumá, dijo al respecto: "No estamos dispuestos a conceder que haya salas fortificadas a las que la autoridad policial no tenga acceso".

"El regreso del público a los estadios requiere acciones contundentes de afirmación de la autoridad legal para mantener a los violentos lejos de los estadios", añadió.

